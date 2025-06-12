Kayserispor'dan Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

calendar 12 Haziran 2025 00:22
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Kayserispor'dan Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile anlaşma sağladı.

Anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşan sarı kırmızı takım, "Hoş Geldin Markus Gisdol Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.