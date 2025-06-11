Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile yollarını ayırdı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

calendar 11 Haziran 2025 21:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2023-2024 yılı ortasında katılan başantrenör Dejan Radonjic ile yollarımız ayrılmıştır. Dejan Radonjic'e kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.