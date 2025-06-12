Fenerbahçe'den Laporte'ye yakın takip!

Gelecek sezona iddialı kadro kurma isteyen Fenerbahçe, gözünü Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte'ye çevirdi.

calendar 12 Haziran 2025 08:37 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 08:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Laporte'ye yakın takip!
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Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Aymeric Laporte adı öne çıkıyor. Sarı lacivertliler; Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılarak Avrupa'ya dönmek isteyen Laporte için takip başlattı.

İspanyol stoperi transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, kısa sürede harekete geçmeyi planlıyor. Al Nassr'la sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Aymeric Laporte buna karşın yaz transfer döneminde ayrılmaya yakın duruyor.

LAPORTE'NİN KARİYERİ

Ağustos 2023'te transfer olduğu Al Nassr'da 69 resmi maça çıkan Laporte, 9 gol attı, 1 asist yaptı. Piyasa değeri bu sezon itibarıyla 15 milyon euro olarak gözüken 31 yaşındaki futbolcu, iki yıl önce Al Nassr'a 27.5 milyon euroya imza atmıştı.

Laporte, geride bıraktığımız sezon 30 resmi maça çıkarken 5 gol attı. Fransız ekibi Marsilya da Aymeric Laporte için transfer çalışmaları yürütüyor ve İspanyol stoper için resmi temaslar kuruyor




 
 

 

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