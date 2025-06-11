Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kamiah Smalls'u kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kamiah Smalls'u transfer etti.

calendar 11 Haziran 2025 21:57
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kamiah Smalls'u kadrosuna kattı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kamiah Smalls'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımız, geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Kamiah Smalls'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.


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