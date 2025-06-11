Ergin Ataman'dan olay açıklamalar!

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.Olympiakos ile Panathinakios arasındaki final serisinde yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Ataman,dedi.Final Four'da Fenerbahçe Beko ile oynadıkları mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Atamanifadelerini kullandı.EuroLeague'de Anadolu Efes taraftarından kendisine gelen tepkiyle ilgili konuşan başantrenör,dedi.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Ağustos ayında başlayacak olan EuroBasket grup aşaması serüveninde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini gerektiğini söyleyen Ataman,dedi.Galatasaray'ın basketboldaki vizyonunu değiştirmesi gerektiğini dile getiren Ataman,ifadelerini kullandı.