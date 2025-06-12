Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder için karar verildi.
FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye geri dönecek.
ABD ekibi Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı. Los Angeles takımı, milli futbolcunun 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını duyurdu.
MLS'TE NE YAPTI?
MLS ekibi, Cengiz Ünder'i kış transfer döneminde 1.2 milyon euro karşılığında kiralamıştı.
LA FC formasıyla 15 maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı-Lacivertliler'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder için karar verildi.
FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye geri dönecek.
ABD ekibi Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı. Los Angeles takımı, milli futbolcunun 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını duyurdu.
MLS'TE NE YAPTI?
MLS ekibi, Cengiz Ünder'i kış transfer döneminde 1.2 milyon euro karşılığında kiralamıştı.
LA FC formasıyla 15 maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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