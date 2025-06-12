Trabzonspor'un yeni gündemi Serginho!

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kazandıran Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme dahil oldu.
Bordo mavililerin, Danimarka ekibi Viborg'ta forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serginho ile ilgilendiği dile getirildi.
Bu sezon çıktığı 31 maçta 6 gol, 20 asistlik etkileyici performansıyla Avrupa kulüplerini peşine takan 1.83 boyundaki futbolcuyu geçtiğimiz günlerde Malheiro'nun yeni takımı Al Wasl istemişti.
Geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş'ında ilgilendiği oyuncu için Al Wasl, Viborg ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlamış ve Yeşil Burun Adalı yıldıza da yüksek maaş teklif etmişti. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncu, Dubai'ye gitmek istemedi.
Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan ve market değeri 1.7 milyon euro olan Serginho ile Trabzonspor'un yanı sıra Lille, Marsilya, Hamburg da ciddi şekilde ilgileniyor.
Bordo mavililerin, Danimarka ekibi Viborg'ta forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serginho ile ilgilendiği dile getirildi.
Bu sezon çıktığı 31 maçta 6 gol, 20 asistlik etkileyici performansıyla Avrupa kulüplerini peşine takan 1.83 boyundaki futbolcuyu geçtiğimiz günlerde Malheiro'nun yeni takımı Al Wasl istemişti.
Geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş'ında ilgilendiği oyuncu için Al Wasl, Viborg ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlamış ve Yeşil Burun Adalı yıldıza da yüksek maaş teklif etmişti. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncu, Dubai'ye gitmek istemedi.
Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan ve market değeri 1.7 milyon euro olan Serginho ile Trabzonspor'un yanı sıra Lille, Marsilya, Hamburg da ciddi şekilde ilgileniyor.
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