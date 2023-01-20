Haber Tarihi: 20 Ocak 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 17:28

Şahmaran nedir, gerçek mi? Şahmaran hikayesi ve efsanesi

Şahmaran, Orta Doğu'nun çeşitli kültürlerinde, özellikle Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan efsanevi bir yaratığın adıdır. Bu kültürlerin folkloruna göre Şahmeran, üst yarısı kadın, alt yarısı yılan olan bir yaratıktı. Peki, tam olarak Şahmaran nedir, gerçek mi? İşte Şahmaran hikayesi ve efsanesi

Şahmaran nedir, gerçek mi? Şahmaran hikayesi ve efsanesi
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Şahmaran dizisinin izleyici karşısına çıkmasının ardından "Şahmaran nedir, gerçek mi?" soruları merak konusu oldu. Koruyucu güçlere sahip olduğuna inanılan Şahmaran efsanesi bugün bile yankılanıyor. Bu nedenle, görüntüleri kötülüğü savuşturmak için muska olarak kullanılır. Peki, Şahmaran efsanesi nedir? İşte Şahmaran hikayesi

ŞAHMARAN NEDİR?
Vücudunun üst kısmı güzel bir kadın, vücudunun alt kısmı ise doğu kültürü masallarında geçen yılan biçimli mitolojik bir yaratıktır. Yılanların kralıdır. Efsaneye göre Mardin civarında yaşadığı sanılmaktadır.

ŞAHMARAN HİKAYESİ NEDİR?
Çocukken büyüklerimizden severek dinlediğimiz bir hikayesi var. Şahmeran özünde iyilik olan bir varlıktır. Yılanlarıyla yer altında yaşar. Bütün yılanlar ona itaat eder. Cemşab adında bir genç, arkadaşlarının hırsı yüzünden buldukları balı paylaşmamak için kuyunun dibine bırakılır. Burada yalnız olan ve yukarı çıkamayan Cemşab, kuyunun kenarında bir delik görür. Deliği büyüterek delikten ışığın sızdığı kısmı gözlemler ve orada Şahmeran'ı görür. Sonra elinden geldiğince kazar ve bu sayede Şahmeran ile tanışır. Şahmeran, Cemşab'ı çok sevmektedir. Cemşab'ın Şahmeran'la kaldığı süre boyunca, Şahmeran ona tıp bilimi hakkında hiçbir insanın sahip olmadığı bilgiler verir. Cemşab bu bilgiyi öğrenmek için elinden geleni yapar. Bir rivayete göre Cemşab aslında meşhur Lokman Hekim'dir.

Uzun bir aradan sonra Cemşab'ın canı sıkılır ve eve gitmek ister. Şahmeran gitmemesini ister; ama Cemşab onu bırakmaya kararlıdır. Şahmeran ayrılırken Cemşab'tan kendisini gördüğünü kimseye söylememesi sözünü alır. Cemşab eve döndükten sonra Şahmeran'ı gördüğünü kimseye söylemez. Ancak zamanın hükümdarı hastalanır ve hastalığının tek çaresi Şahmeran'ın vücudundadır. Kralın etini kesip krala yedirerek iyileştirmeye niyet eden vezir, her yerde kralı arar. Ülkedeki tüm insanları tek tek kontrol ediyor. Bu konuda kendine has bir yöntemi vardır. Bütün halkı hamama çeker ve banyo yapanları bir köşeden izler. Cemşab, Şahmeran'ın yerini açıklamamaya kararlı olsa da vezir Cemşab'ı da hamama davet eder. Bir köşeye saklanarak Cemşab'ı izler. Orada yıkanmak için soyunan Cemşab'ın vücudunun pullarla kaplı olduğunu görünce vezir birden ortaya çıktı. Şahmeran'ı gören kişinin vücudunun pullarla kaplanacağını bilen vezir, Cemşab'ı zorla konuşturur. Bunun üzerine Cemşab isteksizce Şahmeran'ın yerini söylemek zorunda kalır. Bu sayede Şahmeran'ın yerini öğrenen vezir, Şahmeran'ı ele geçirmeyi başarır.

Yakalanan Şahmeran, Cemşab'ın ne kadar üzüldüğünü anlar. Bunu isteyerek yapmadığını anlar. Şahmeran çaresiz ölecek ama ölmeden önce Cemşab ile görüşmek istiyor. Onu öldürdüklerinde Cemşaba etini kaynatmasını, suyunu vezire içirmesini ve eti hükümdara yedirmesini söyler. Cemşab, Şahmera'nın dediğini aynen yapar. Suyunu vezire içirir. Vezir olay yerinde ölür. Etini hükümdara yedirir, hükümdar hastalığından kurtulur.

İnsanlara iyiyi yapıp kötüyü bulma konusunda bir ders niteliğinde olan Şahmeran efsanesi nesiller boyu anlatılmıştır.
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Efsaneye göre Shahmera'nın yılanları hala Shahmera'nın öldüğünden habersizdir. Yılanlar Basilisk'in öldüğünü öğrenirlerse tüm şehri basıp intikamlarını alacaklardır. Ancak efsanede Şahmeran barışçıl ve iyilikseverdir. Yılanlarının insanlara zarar vermemesi ve öldüğünü anlamaması için bazı oyunlara başvurduğu söylenir.

ŞAHMARAN EFSANESİ NEDİR?

Şahmaran ismi Farsça kökenli olup, şah ve maran kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. İlki Pers kralları tarafından kullanılan unvan iken, ikincisi ' yılanlar ' anlamına gelir. Bu nedenle, 'Şahmaran' kelimenin tam anlamıyla 'Yılanların Kralı' anlamına gelir. Şahmeran'ın dişi olduğu söylendiği için adını 'Yılanlar Kraliçesi' anlamında çevirmek daha uygun olabilir.


 

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