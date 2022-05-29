Sadio Mane: 'Hayal kırıklığı içindeyiz'

Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Aldıkları mağlubiyet nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduklarını söyleyen Mane şu sözleri kullandı:
"Bence bu gece çok karmaşık bir maç oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Taraftarlara ve patron Klopp'a teşekkür ediyorum. Bu takım dünyanın en büyük başarılarını elde edebilecek kadar kaliteli."
Aldıkları mağlubiyet nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduklarını söyleyen Mane şu sözleri kullandı:
"Bence bu gece çok karmaşık bir maç oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Taraftarlara ve patron Klopp'a teşekkür ediyorum. Bu takım dünyanın en büyük başarılarını elde edebilecek kadar kaliteli."
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