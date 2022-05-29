Sadio Mane: 'Hayal kırıklığı içindeyiz'

Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Aldıkları mağlubiyet nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduklarını söyleyen Mane şu sözleri kullandı:



"Bence bu gece çok karmaşık bir maç oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Taraftarlara ve patron Klopp'a teşekkür ediyorum. Bu takım dünyanın en büyük başarılarını elde edebilecek kadar kaliteli."





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