Ronaldo hat-trick yaptı Al Nassr ilk galibiyetini aldı!

Suudi Arabistan Ligi'nin 3.haftasında Al-Nassr deplasmanda Al-Fateh'i 5-0 mağlup etti.



Bu skorla Al-Nassr ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.



Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 27', 81'de Sadio Mane, 38', 55' ve 90+6'da ise Cristiano Ronaldo kaydetti.



Ronaldo Mane'nin attığı ilk golde de pası veren isim oldu



Al Nassr 3 puanla 12.sıraya yerleşikrken, Al-Fateh 4 puanla 9.sırada yer aldı.



