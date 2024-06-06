Romelu Lukaku'dan transfer mesajı

Roma'daki kiralık sözleşmesinin ardından Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku, yaz transfer döneminde en çok konuşulacak isimlerin başında geliyor.



NAPOLI İDDİASI



Lukaku için son olarak İtalyan ekibi Napoli'nin adı gündeme gelirken Belçikalı golcüden Antonio Conte'nin ekibine mesaj niteliğinde bir açıklama geldi.



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Lukaku, "Bunu kafamda çoktan çözdüm. Ne olacağını biliyorum. Kararı ben vereceğim. Durum, benim kontrolümde. Bir seçim yapacağım ve bunu açıkladığımda herkes benimle aynı fikirde olacak. Bakın, ne zaman bir yerde kalmaya ya da ayrılmaya karar versem, belirli faktörler bunun doğru seçim olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.



Teknik direktörlerle olan ilişkisinin transfer tercihlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten deneyimli futbolcu, "Bu bir kadınla ilişki yaşamak gibi. Eğer birbirimize artık uymuyorsak, neden birlikte kalalım?" sözlerini sarf etti.



"EN İYİSİ CONTE"



Belçikalı golcü futbolcu, birlikte çalıştığı en iyi teknik direktörün kim olduğu yönünde gelen soruya ise Antonio Conte cevabını verdi.



Lukaku, Napoli'de teknik direktörlük görevine getirilen Conte ile Inter'de birlikte çalışmış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.





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