Rockets sahibi Fertitta: "Kadroyu dağıtmayacağız"

Houston Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta, Rockets'ın şampiyonluk şansının hala bulunduğuna inandığını belirtti.



Fertitta'nın iddia ettiği üzere, Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen'e göre, Rockets ekibi James Harden ve Russell Westbrook'un etrafındaki çekirdeğini sağlam tutacak:



"Elinizde James Harden ve Russell Westbrook var ve maaşınızın neredeyse %90'ı onlara ve Eric Gordon'a bağlı. Ama Eric, P.J. (Tucker), James ve Russell gibi oyuncularınız olduğunda, kadronuzu dağıtmanız için hiçbir neden yok."



Rockets'ın maaş boşluğunda, takımın planına yeni oyuncular eklemek için yer bulunmuyor. Sebebi ise, mevcut kadronun çoğunun kazançlı sözleşmelere bağlı olması.



Fertitta, Houston'ın önümüzdeki birkaç sezonda bir şampiyonluk için rekabet edeceğine ve bir sonraki koçun ani yüksek beklentilerle karşılaşacağına inanıyor gibi görünüyor:



"Bu, bizim önümüzdeki birkaç yıl için hala hedefimiz. James ve Russell 30'lu yaşlarının başındalar. Hiçbir şeyi dağıttığımız yok. Rekabete devam etmeyi planlıyoruz."



Mike D'Antoni Houston'dan ayrılmaya karar verdikten sonra Rockets hala yeni bir başantrenör arayışında. D'Antoni'nin görevi sırasında takım, iki kez Batı Konferansı Finallerinde yer almıştı.



