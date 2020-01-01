Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Roberts: "Oyuncular konuşuyorlar, kavga etmiyorlar"

Ulusal Oyuncular Derneği'nin (NBPA) genel menajeri Michele Roberts, temsil ettiği oyuncuların hafta sonunu, dikkat dağıtmak yerine "oynasalar da oynamasalar da bu hareketi geliştirip ilerlettiklerinden emin olmak için bariz etkilerini en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini tartışarak geçirdiğini" belirtti.

Haber; Sporx.com
Ulusal Oyuncular Derneği'nin (NBPA) genel menajeri Michele Roberts, temsil ettiği oyuncuların hafta sonunu, dikkat dağıtmak yerine "oynasalar da oynamasalar da bu hareketi geliştirip ilerlettiklerinden emin olmak için bariz etkilerini en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini tartışarak geçirdiğini" belirtti.

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in sezonu sürdürmeye karşı Cuma gecesi yapılan görüşmede oluşturduğu harekete, yaklaşık 100 oyuncu katılmıştı.

Roberts, ESPN'ye şunları söyledi:

"Bu bir oynama ya da oynamama meselesi değil. Bu bir, oynamaya devam etmenin, kesinlikle benimsediğimiz bir harekete zarar verip vermediğiyle ve oyunumuzun bu hareketi cesaretlendirmesiyle ve büyütmesiyle ilgili. Konuştukları şey bu. Bunun hakkında kavga etmiyorlar, konuşuyorlar sadece."

Roberts, bu durumun her oyuncu için kişisel olmasından ötürü, her oyuncuyu bireysel olarak kendi kararlarını vermeye çağırmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal