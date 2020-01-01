Roberts: "Oyuncular konuşuyorlar, kavga etmiyorlar"

Ulusal Oyuncular Derneği'nin (NBPA) genel menajeri Michele Roberts, temsil ettiği oyuncuların hafta sonunu, dikkat dağıtmak yerine "oynasalar da oynamasalar da bu hareketi geliştirip ilerlettiklerinden emin olmak için bariz etkilerini en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini tartışarak geçirdiğini" belirtti.



Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in sezonu sürdürmeye karşı Cuma gecesi yapılan görüşmede oluşturduğu harekete, yaklaşık 100 oyuncu katılmıştı.



Roberts, ESPN'ye şunları söyledi:



"Bu bir oynama ya da oynamama meselesi değil. Bu bir, oynamaya devam etmenin, kesinlikle benimsediğimiz bir harekete zarar verip vermediğiyle ve oyunumuzun bu hareketi cesaretlendirmesiyle ve büyütmesiyle ilgili. Konuştukları şey bu. Bunun hakkında kavga etmiyorlar, konuşuyorlar sadece."



Roberts, bu durumun her oyuncu için kişisel olmasından ötürü, her oyuncuyu bireysel olarak kendi kararlarını vermeye çağırmıştı.



