Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrumspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi Rizespor 2-1 kazandı.



Bodrumspor'un golünü 59. dakikada Celal Dumanlı, Çaykur Rizespor'un gollerini ise 85. dakikada Benhur Keser ve 90+6. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 43'e çıkarttı. Bodrumspor ise 41 puanda kaldı.



Gelecek hafta Bodrumspor, Boluspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Altay'ı konuk edecek.



Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Oğuz Kağan Çalışır



Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 86 Hakan Yeşil), Hakan Özmert, Süleyman Özdamar, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 89 Koray Kılınç), Cenk Şen (Dk. 78 Ali Aytemur), Erdem Çetinkaya (Dk. 79 Omar İmeri)



Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 62 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 68 Benhur Keser), Azubuike (Dk. 62 Ogün Özçiçek), Seyfettin Anıl Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Alper Potuk (Dk. 72 Miya), Amilton, Olawoyin, John Mary (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş), Mithat Pala



Goller: Dk. 59 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 85 Benhur Keser, Dk. 90+6 Olawoyin (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Bolasie, Dk. 52 Amilton, Dk. 81 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 88 Omar İmeri (Bodrumspor)









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