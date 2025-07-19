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1-086'

Rick Van Drongelen'den Avrupa Ligi açıklaması!

Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Rick Van Drongelen, Avrupa Ligi hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Temmuz 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rick Van Drongelen'den Avrupa Ligi açıklaması!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için memnun olduğunu söyledi.

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor, Hollanda'nın Arnhem kentinde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Drongelen, AA muhabirine, ülkesinde kamp yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Hollanda'da çok yeşil alan bulunduğuna dikkati çeken Drongelen, "Doğanın ortasında kamp yapıyoruz. Yeşilin hakim olduğu bir ülkedir Hollanda. Hollanda'ya gelenlerin mutlaka Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük şehirleri görmesi gerekir. Ayrıca sahil şeridi de ülkemizin harika. Buraları mutlaka gezmelerini tavsiye ediyorum. Hollanda küçük bir ülke olması nedeniyle her tarafı rahatlıkla gezilebilir." diye konuştu.


Hollanda'nın bir tarım ülkesi olduğuna da işaret eden Drongelen, "Hollanda'nın peyniri çok meşhurdur. Ben de burada büyüdüğüm için peyniri çok seviyorum. Takım arkadaşlarımın da bu peynirleri tatmasından dolayı sevinçliyim." ifadesini kullandı.

"Geçen sezon ulaşmış olduğum seviyeye en kısa sürede ulaşmak istiyorum"

Drongelen, Samsunsporlu taraftarların geçen sezon iç sahada müthiş atmosfer oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımızın kritik maçlarda oluşturdukları atmosfer, bu maçları kazanmamızda etkili oldu. Deplasmanlarda ise en çok etkilendiğim stadyum atmosferini ise Göztepe deplasmanında yaşadım. Orada da inanılmaz bir atmosfer var. Bu sezon da böyle atmosferler göreceğimiz maçlar olmasını istiyorum, bu futbolu güzel kılıyor."

Geleceği anlamında çok ileriye bakan bir oyuncu olmadığını belirten Hollandalı futbolcu, "Bu sezona en iyi şekilde başlamak istiyorum. Geçen sezon ulaşmış olduğum seviyeye en kısa sürede ulaşmak istiyorum. Sadece benim göstereceğim performans değil, takım olarak göstereceğimiz performans da önemli. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu sene Avrupa'da oynamak önemli bir tecrübe olacak. Bu sezonu da güzel başarılarla tamamlayabilmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Drongelen, Paris Saint-Germain'in geçen sezon müthiş bir başarıya imza attığını da sözlerine ekleyerek, "Her pozisyonda çok önemli oyuncular var. Pozisyon olarak dünyanın en iyi oyuncularına sahipler. Geçen sezon inanılmaz başarı elde ettiler. Sadece takım olarak değil bireysel olarak da dünyanın en iyi oyuncuları olduklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

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