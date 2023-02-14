Real Sociedad Espanyol'u yenerek zirve yarışına tutundu

La Liga'nın flaş ekiplerinden Real Sociedad, deplasmanda Espanyol'u konuk etti.



RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Real Sociedad kazanmayı başardı.



Maçın 23. dakikasında Kubo'yla öne geçen Sociedad, ilk yarıyıy da 1-0 önde tamamladı. 51. dakikada sahneye çıkan eski Trabzonsporlu Sörloth ise farkı ikiye çıkardı. 63'te ise Cabrera kendi kalesine attığı golle skorun 3-0'a gelmesine engel olamadı.



Bu dakikadan sonra rakip kaleye gitmeye çalışan Espanyol, Darder ile farkı ikiye, 87'de Brian Olivan ile ise bire indirdi. 90+4'te Cabrera'nın kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakmasından sonra ise başka gol olmadı ve Real Sociedad, deplasmanda kritik bir virajı dönmüş oldu.



Bu sonuçla Real Sociedad 42 puana yükselerek Real Madrid'in arkasından zirve takibini sürdürdü ve haftayı 3. sırada tamamladı. Espanyol ise 21 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerinde haftayı bitirdi.



La Liga'nın flaş ekiplerinden Real Sociedad, deplasmanda Espanyol'u konuk etti.

RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Real Sociedad kazanmayı başardı.

Maçın 23. dakikasında Kubo'yla öne geçen Sociedad, ilk yarıyıy da 1-0 önde tamamladı. 51. dakikada sahneye çıkan eski Trabzonsporlu Sörloth ise farkı ikiye çıkardı. 63'te ise Cabrera kendi kalesine attığı golle skorun 3-0'a gelmesine engel olamadı.

Bu dakikadan sonra rakip kaleye gitmeye çalışan Espanyol, Darder ile farkı ikiye, 87'de Brian Olivan ile ise bire indirdi. 90+4'te Cabrera'nın kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakmasından sonra ise başka gol olmadı ve Real Sociedad, deplasmanda kritik bir virajı dönmüş oldu.

Bu sonuçla Real Sociedad 42 puana yükselerek Real Madrid'in arkasından zirve takibini sürdürdü ve haftayı 3. sırada tamamladı. Espanyol ise 21 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerinde haftayı bitirdi.

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