Real Madrid'in orta saha için hedefi: Tchouameni!

La Liga devi Real Madrid'in Monaco'nun genç orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'in orta saha için hedefi: Tchouameni!
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14 Nisan 2022 18:37
Monaco'da performansıyla devleri peşine takan Tchouameni için yeni bir iddia geldi.

İspanyol basınına göre, Real Madrid'in genç orta saha için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haberde İspanyol devinin bu transfer için 65 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan oyuncu için görüşmelerin sürdüğü ancak henüz bonservisi konusunda kulübüyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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