Real Madrid 2-0'ı çevirerek çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda Villarreal'e konuk oldu.
Estadio de la Ceramica'da oynanan maçta Real Madrid, ilk yarısını 2-0 yenik durumda kapattığı maçı 3-2 çevirerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Capoue'nin golüyle öne geçen Villarreal, 42'de Chukwueze ile farkı ikiye çıkararak devre arasına girdi.
İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle vites artıran Real Madrid 57. dakikada Vinicius Jr. 69. dakikada Eder Militao ve 86. dakikada Dani Ceballos'un golleriyle skoru lehine çevirmeyi başararak galibiyete uzandı.
Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.
Estadio de la Ceramica'da oynanan maçta Real Madrid, ilk yarısını 2-0 yenik durumda kapattığı maçı 3-2 çevirerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Capoue'nin golüyle öne geçen Villarreal, 42'de Chukwueze ile farkı ikiye çıkararak devre arasına girdi.
İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle vites artıran Real Madrid 57. dakikada Vinicius Jr. 69. dakikada Eder Militao ve 86. dakikada Dani Ceballos'un golleriyle skoru lehine çevirmeyi başararak galibiyete uzandı.
Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.
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