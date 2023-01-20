Real Madrid 2-0'ı çevirerek çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid 2-0'ı çevirerek çeyrek finalde
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20 Ocak 2023 00:58
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda Villarreal'e konuk oldu.

Estadio de la Ceramica'da oynanan maçta Real Madrid, ilk yarısını 2-0 yenik durumda kapattığı maçı 3-2 çevirerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Capoue'nin golüyle öne geçen Villarreal, 42'de Chukwueze ile farkı ikiye çıkararak devre arasına girdi.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle vites artıran Real Madrid 57. dakikada Vinicius Jr. 69. dakikada Eder Militao ve 86. dakikada Dani Ceballos'un golleriyle skoru lehine çevirmeyi başararak galibiyete uzandı.

Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

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