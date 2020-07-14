Radamel Falcao'ya MLS'ten 6 milyon dolar

Falcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Birçok takımın radarında olan Kolombiyalı için son iddia ise Amerika'dan geldi. 34 yaşındaki futbolcuya David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin 6 milyon dolar önerdiği ifade edildi.

Radamel Falcao'ya MLS'ten 6 milyon dolar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2020 09:49
Galatasaray'a transferi olay olan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.

TRANSFER OLABİLİR

Amerika basını, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti.

TEKLİF 6 MİLYON DOLAR

Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi. Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için