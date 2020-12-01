Radamel Falcao ne zaman dönecek?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun sahalara döneceği tarih merakla bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Radamel Falcao ne zaman dönecek?
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01 Aralık 2020 09:35
Sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao'nun durumu merak konusu oldu.

Kolombiyalı yıldızın bu hafta takımla çalışmalara başlaması beklenirken, kendisini iyi hissetmesi halinde cumartesi günü Hatay karşısında çok az da olsa dakika alması ihtimaller dahilinde.

Galatasaray'da oynadığı maç sayısı, oynamadığı maç sayısını yakalamak üzere olan (29 maç oynadı, 26 maç kaçırdı) Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana kasık, baldır, sol uyluk, sol ön çapraz bağ, sağ diz sakatlıkları yaşadı.

FALCAO'NUN SAKATLIK ANATOMİSİ





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