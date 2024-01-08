PSV, MANU'dan transfer istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Hollanda devi PSV, sürpriz bir ismi gündeme aldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSV, MANU'nun genç yıldızı Facundo Pellistri'yi kiralamak için görüşmelere başladı.



Oyuncu ile ayrıca Los Angeles Galaxy'nin de ilgilendiği ve kısa süre içinde teklif yapacağı ifade edildi.



MANU, 22 yaşındaki oyuncuyu 2020 yılında Uruguay'ın Penarol takımından 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.



İngiliz ekibiyle 23 maça çıkan Pellistri, 2 asisty yaptı.





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