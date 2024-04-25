PSG, şampiyonluğa bir adım uzakta

Fransa Ligue 1'de PSG deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG, şampiyonluğa bir adım uzakta
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24 Nisan 2024 21:57
Son güncelleme 25 Nisan 2024 00:05
Fransa Ligue 1'de Luis Enrique'nin ekibi PSG deplasmanda Regis Le Bris'in yönetimindeki Lorient'i 4-1 mağlup etti.

Moustoir Yves Allainmat Stadı'nda oynanan mücadelede PSG'nin gollerini 19 ve 60. dakikalarda Ousmane Dembele, 22 ve 90. dakikalarda ise Kylian Mbappe kaydetti.

Lorient'in tek golünü ise 73. dakikada Muhamad Bamba kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 69'a yükseltirken, Lorient 26 puanda kaldı.

En yakın takipçisi Monaco ile maç fazlasıyla 11 puan farka ulaşan PSG, gelecek hafta evinde Le Havre'ı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

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