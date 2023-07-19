Prince Obeng Ampem, Eyüpspor'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ganalı futbolcu Prince Obeng Ampem'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Prince Obeng Ampem, Eyüpspor'da
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19 Temmuz 2023 23:09
1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

İstanbul ekibi Ganalı futbolcu Prince Obeng Ampem'i transfer etti.
Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a Hoş Geldin Prince Obeng Ampem" ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak Hırvatistan temsilcisi Rijeka'da forma giyiyordu.

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