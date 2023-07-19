Prince Obeng Ampem, Eyüpspor'da

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul ekibi Ganalı futbolcu Prince Obeng Ampem'i transfer etti.
Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a Hoş Geldin Prince Obeng Ampem" ifadeleri kullanıldı.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak Hırvatistan temsilcisi Rijeka'da forma giyiyordu.
İstanbul ekibi Ganalı futbolcu Prince Obeng Ampem'i transfer etti.
Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a Hoş Geldin Prince Obeng Ampem" ifadeleri kullanıldı.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak Hırvatistan temsilcisi Rijeka'da forma giyiyordu.