Premier Lig'in menajer komisyon ücretleri açıklandı

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm profesyonel liglerde kulüplerin menajerlere ödediği komisyon bedelleri listesini açıkladı.



Açıklanan listede bu sezon flaş transferlere imza atan Chelsea zirvede yer aldı. Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havetz gibi isimlere bu sezona başlarken toplam 247 milyon euro bonservis ödeyen Chelsea, 41 milyon euro menajer komisyonu ödeyerek 1. sırada gösterildi.



Chelsea'nin ardından 2. sıra 35 milyon euro ile Manchester City'nin olurken Manchester United 34 milyon euro ile 3., Liverpool 24 milyon euro ile 4., Tottenham ve Arsenal 18 milyon euro ile 5. sırada yer aldı. Premier Lig'in en az menajer komisyonu ödeyen takımı ise West Bromwich Albion olarak ilan edildi.



İngiltere'de son 1 yılda hiç menajer komisyon ücreti ödemeyen ekibin ise Lig 2'de mücadele eden Gillingham olduğu belirtildi.



