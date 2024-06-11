A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Portekiz 3-0 kazandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Joao Felix, 50 ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Portekiz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Joao Felix, 50 ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Portekiz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.
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