Pirlo: 'Bu kadar hata yaparsanız kaybedersiniz'

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, çok fazla hata yaptıklarını söyledi.



Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından konuşan İtalyan teknik adam, takımının yaptığı hatalara dikkati çekerek "Bu kadar hata yaparsanız maçları kaybedersiniz. Özellikle teknik, bireysel ve bölgesel hatalar yaptık. Fazlaca pozisyona girdik ama bunları sonuçlandıramadık. Bu tip kaliteli takımlara karşı bu maçlar zor oluyor. 3 tane aynı tip gol yedik ve kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Vatandaşı Vincenzo Montella'yla karşılaşmanın güzel olduğunu söyleyen Andrea Pirlo, Montella'nın galibiyetten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.



Bugün ilk kez 11'de sahaya çıkan Feghouli hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, şunları söyledi:



"Feghouli uzun zamandır forma giymiyordu. Hazır durumdaydı ve bunu iyi değerlendirdi. Kalitesini gösterdi. Çok zeki ve topa hakim bir oyuncu. Sakatlarımız var, eksiklerimiz var. Geniş rotasyonda herkes forma giyecek."



Takımın ligde hedefsiz kalmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Andrea Pirlo, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tabii ki Avrupa için hedefimiz kalmadı, küme düşme hattından da uzaklaştık. Hedef kalmayınca futbolcuları motive etmek kolay olmuyor. Seyircimizin az olması da motivasyona etki ediyor. Aslında bugünkü maç keyifliydi, maçta 5 gol oldu, direkten dönen toplar oldu."



