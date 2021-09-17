Pereira: 'Mesut'un topa ihtiyacı var'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-1 biten Frankfurt maçında ağları sarsan Mesut Özil ile ilgili konuştu.



Mesut Özil'in oyunuyla ilgili görüşleri sorulan 53 yaşındaki antrenör, "Bu maç gerçekten temposu yoğun bir maçtı, Mesut da kondisyonunu arttırmaya çalışıyor. Onun topa ihtiyacı var, başkalarının göremediklerini görüyor. Bugünkü oyun çok geçişli, hızlıydı. Onun için çok kolay değildi ama oynadığı sürede çok iyi oynadı. Takım ruhunu ortaya koydu defans anlarında. Sahadaki oyuncuların sadece top geldiğinde değil, topsuz oyunda da takım ruhunu göstermesi gerekir, bu benim için önemli. Mesut da bunu yaptı." dedi.



Mesut Özil'e tribünlerden gelen tepkiyle ilgili ise Pereira, "Taraftarların reaksiyonu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bu tarz şeyleri konuşarak vakit harcamamalı ve maça odaklanmalıyız." diye konuştu.



Öte yandan Mesut Özil de maç sonunda, "Daha iyi bir sonuç olabilirdi bizim için. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanacağız." şeklinde paylaşım yaptı.



