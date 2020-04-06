Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın annesi, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
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06 Nisan 2020 17:07
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, İspanya'nın Barselona kentinde hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.



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