Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Paul Onuachu konusunda Southampton'ın hocası Russel Martin açıklamalarda bulundu.
GEÇEN SEZONKİ PAUL'DEN ÇOK FARKLI
Son hazırlık maçında 2.01'lik forvete süre veren Martin "Öz güven açısından geçen sezonki Paul'den çok farklı. Bu yaz o farklı bir canavar ve burada olduğu sürece faydalanmaya çalışacağız" dedi.
Trabzonspor Yönetimi, Onuachu için hafta içinde yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
DRAGUS'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Gaziantep FK'da sergilediği performansla dikkat çeken, EURO 2024'te de Romanya Milli Takımı'nın en etkili isimlerinden biri olan Denis Draguş, Rapid Wien karşılaşmasının ardından Sivas deplasmanında da kötü bir oyun ortaya koydu. Gol bölgesinde beklenen tehlikeleri yaratamayan Draguş, 76. dakikada yerini Ozan Tufan'a bıraktı. Değişikliklerden sonra forvete önce Nwakaeme, ardından Enis Destan geçti.
GEÇEN SEZONKİ PAUL'DEN ÇOK FARKLI
Son hazırlık maçında 2.01'lik forvete süre veren Martin "Öz güven açısından geçen sezonki Paul'den çok farklı. Bu yaz o farklı bir canavar ve burada olduğu sürece faydalanmaya çalışacağız" dedi.
Trabzonspor Yönetimi, Onuachu için hafta içinde yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
DRAGUS'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Gaziantep FK'da sergilediği performansla dikkat çeken, EURO 2024'te de Romanya Milli Takımı'nın en etkili isimlerinden biri olan Denis Draguş, Rapid Wien karşılaşmasının ardından Sivas deplasmanında da kötü bir oyun ortaya koydu. Gol bölgesinde beklenen tehlikeleri yaratamayan Draguş, 76. dakikada yerini Ozan Tufan'a bıraktı. Değişikliklerden sonra forvete önce Nwakaeme, ardından Enis Destan geçti.
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