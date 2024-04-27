Papiss Cisse şaşırttı; 10 sterlin için futbol oynuyor!

2012'de 12 milyon Euro karşılığında Premier Lig'den Newcastle United'a transfer olan, daha sonra Süper Lig'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Papiss Cisse, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Senegalli yıldız, eski Premier Lig yıldızlarıyla birlikte zinde kalmaya devam etmek amacıyla zevk için futbol oynuyor. Bu isimlerin arasında Joleon Lescott, Antonio Valencia, Danny Simpson , John O'Shea, Danny Drinkwater, Stephen Ireland, Nedum Onuoha, Ravel Morrison, Wes Morgan, Dale Stephens, Emile Heskey ve Oumar Niasse de yer alıyor. Sahayı kiralamak için kişi başı 10 sterlin ödemeleri gerekiyor ve bunu da maçı kaybeden taraf yapıyor.
İşte Cisse'nin o açıklamaları:
"Bu oyunu herkes kazanmak için oynuyor. Gerçek futbol maçı gibi. Bazen hala kontratlarımız var sanıyorsunuz. Bu keyif almak için yapılan bir maç ama bazen profesyonel olduğunuz zamanlar geliyor aklınıza. Bu sizin kanınızda var. Kaybetmek istemezsiniz."
'OĞULLARIMA FORMA ALDIM'
"Oğullarıma forma aldığımda 'Baba artık Newcastle United taraftarı mıyız?' diye sordular ve 'Ben Newcastle taraftarıyım ve sizin babanızım' dedim."
ALTAY BAYINDIR'DAN YARDIM
Papis Cisse, Senegal ile bağlarını hiç koparmadı. Profesyonel olmadan önce ülkesinde ambulans şoförlüğü yapan Cisse, eşi Awa ile birlikte hayır işleri için bir vakıf kurdu. Senegal'de yaklaşık 1.4 milyon insan açlıktan ve iklim değişikliğinden etkileniyor.
Cisse'nin vakfı gelecen ay Manchester'da bir bağış toplama gecesi düzenleyecek. Burada Fenerbahçe'den takım arkadaşı Altay Bayındır da yer alacak. Başarılı eldivenin yanı sıra, Sadio Mane, Moussa Sissoko, Idrissa Gueye de yer alacak.
Vakıf, etkinlikten elde edilecek gelirin güneş enerjisiyle çalışan su panellerinin kurulmasına yardımcı olmasını; Sedhiou ve Matam'da tarımsal beceri eğitimi verilmesini ve hayır kurumunun Senegal genelindeki yetim sponsorluk programını desteklemesini umuyor.
Senegalli yıldız, eski Premier Lig yıldızlarıyla birlikte zinde kalmaya devam etmek amacıyla zevk için futbol oynuyor. Bu isimlerin arasında Joleon Lescott, Antonio Valencia, Danny Simpson , John O'Shea, Danny Drinkwater, Stephen Ireland, Nedum Onuoha, Ravel Morrison, Wes Morgan, Dale Stephens, Emile Heskey ve Oumar Niasse de yer alıyor. Sahayı kiralamak için kişi başı 10 sterlin ödemeleri gerekiyor ve bunu da maçı kaybeden taraf yapıyor.
İşte Cisse'nin o açıklamaları:
"Bu oyunu herkes kazanmak için oynuyor. Gerçek futbol maçı gibi. Bazen hala kontratlarımız var sanıyorsunuz. Bu keyif almak için yapılan bir maç ama bazen profesyonel olduğunuz zamanlar geliyor aklınıza. Bu sizin kanınızda var. Kaybetmek istemezsiniz."
'OĞULLARIMA FORMA ALDIM'
"Oğullarıma forma aldığımda 'Baba artık Newcastle United taraftarı mıyız?' diye sordular ve 'Ben Newcastle taraftarıyım ve sizin babanızım' dedim."
ALTAY BAYINDIR'DAN YARDIM
Papis Cisse, Senegal ile bağlarını hiç koparmadı. Profesyonel olmadan önce ülkesinde ambulans şoförlüğü yapan Cisse, eşi Awa ile birlikte hayır işleri için bir vakıf kurdu. Senegal'de yaklaşık 1.4 milyon insan açlıktan ve iklim değişikliğinden etkileniyor.
Cisse'nin vakfı gelecen ay Manchester'da bir bağış toplama gecesi düzenleyecek. Burada Fenerbahçe'den takım arkadaşı Altay Bayındır da yer alacak. Başarılı eldivenin yanı sıra, Sadio Mane, Moussa Sissoko, Idrissa Gueye de yer alacak.
Vakıf, etkinlikten elde edilecek gelirin güneş enerjisiyle çalışan su panellerinin kurulmasına yardımcı olmasını; Sedhiou ve Matam'da tarımsal beceri eğitimi verilmesini ve hayır kurumunun Senegal genelindeki yetim sponsorluk programını desteklemesini umuyor.