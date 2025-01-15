İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea, Bournemouth'u konuk etti.



Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Chelsea'nin ilk golünü 13. dakikada Cole Palmer kaydetti. Bournemouth'un golleri ise 50. dakikada penaltıdan Justin Kluivert ve 68. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi. Ardından Chelsea'de Reece James, 90+5'te takımına beraberliği getiren golü kaydetti.



CHELSEA'NİN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI



Bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça yükselen Chelsea, 37 puanla 4. sırada yer aldı. Ligde yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Bournemouth ise 34 puanla 7. sırada konumlandı.



PALMER TARİHE GEÇTİ



Chelsea'nin tek golünü atan Cole Palmer, Eden Hazard'dan bu yana Premier Lig'de üst üste iki sezonda 20+ gol katkısı yapan ilk Chelsea oyuncusu oldu.



Ligde bir sonraki hafta Chelsea, Wolverhampton'ı konuk edecek. Bournemouth ise deplasmanda Newcastle ile karşılaşacak.