Palmer tarihe geçti, Chelsea'nin hasreti 5 maça çıktı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea, konuk ettiği Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Chelsea'nin Premier Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Palmer tarihe geçti, Chelsea'nin hasreti 5 maça çıktı
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15 Ocak 2025 00:35
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea,  Bournemouth'u konuk etti. 

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Chelsea'nin ilk golünü 13. dakikada Cole Palmer kaydetti. Bournemouth'un golleri ise 50. dakikada penaltıdan Justin Kluivert ve 68. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi. Ardından Chelsea'de Reece James, 90+5'te takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

CHELSEA'NİN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça yükselen Chelsea, 37 puanla 4. sırada yer aldı. Ligde yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Bournemouth ise 34 puanla 7. sırada konumlandı.

PALMER TARİHE GEÇTİ

Chelsea'nin tek golünü atan Cole Palmer, Eden Hazard'dan bu yana Premier Lig'de üst üste iki sezonda 20+ gol katkısı yapan ilk Chelsea oyuncusu oldu.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, Wolverhampton'ı konuk edecek. Bournemouth ise deplasmanda Newcastle ile karşılaşacak.
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