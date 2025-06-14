Pacers'ı yenen Thunder, NBA final serisinde durumu 2-2'ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-104 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

calendar 14 Haziran 2025 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pacers'ı yenen Thunder, NBA final serisinde durumu 2-2'ye getirdi
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Gainbridge Fieldhouse'daki serinin dördüncü maçına tutuk başlayan Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın maçın son bölümlerinde ağırlığını koymasıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Thunder'da Alexander 35 sayıyla oynarken, Jalen Williams 27 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı. 

Ev sahibinde ise Pascal Siakam 20 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asist ve Obi Toppin 17 sayı, 7 ribaunt üretti.

SERİNİN 5. MAÇI 17 HAZİRAN'DA

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı, 17 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.


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