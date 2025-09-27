27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-019'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Öznur Cüre Girdi'den Güney Kore'de 3. madalya!

Milli okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay bireyselde gümüş madalya aldı.

calendar 27 Eylül 2025 13:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Öznur Cüre Girdi'den Güney Kore'de 3. madalya!
Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden mili sporcu Öznur Cüre Girdi, bireyselde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gwangju kentindeki organizasyonda Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay bireyselde ABD'li Wendy Gardner ve Meksikalı Lya Sanchez'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mili okçu, çeyrek finalde İtalyan Eleonora Sarti, yarı finalde de Rus Artakhinova Stepanida'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Hint Sheetal Devi'ye finalde 146-143 yenilen Öznur, gümüş madalya aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, Güney Kore'deki organizasyonu 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere 3 madalyayla noktaladı.

Mili okçu, kadınlar makaralı yay takımlarda Büşra Fatma Ün ile altın, makaralı yay karışık takım kategorisinde ise Kenan Babaoğlu ile gümüş madalya kazanmıştı.

2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası, pazar günü sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
