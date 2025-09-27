Öznur Cüre Girdi'den Güney Kore'de 3. madalya!

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden mili sporcu Öznur Cüre Girdi, bireyselde gümüş madalyanın sahibi oldu.Gwangju kentindeki organizasyonda Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay bireyselde ABD'li Wendy Gardner ve Meksikalı Lya Sanchez'i yenerek çeyrek finale yükseldi.Mili okçu, çeyrek finalde İtalyan Eleonora Sarti, yarı finalde de Rus Artakhinova Stepanida'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı.Hint Sheetal Devi'ye finalde 146-143 yenilen Öznur, gümüş madalya aldı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, Güney Kore'deki organizasyonu 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere 3 madalyayla noktaladı.Mili okçu, kadınlar makaralı yay takımlarda Büşra Fatma Ün ile altın, makaralı yay karışık takım kategorisinde ise Kenan Babaoğlu ile gümüş madalya kazanmıştı.2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası, pazar günü sona erecek.