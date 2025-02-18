Özbek '100 yıla damga vuracak' dediği projeyi açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek, "100 yıla damga vuracak" dediği ve Galatasaray'ın Aslantepe bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı yeni tesis projesi hakkında, "Aslantepe'nin mimarı çalışması bitti. Bir maket yaptırdım. Orada, Aslantepe 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım." dedi.







Proje hakkındaki detaylara da bahseden Özbek, "Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem salon sporlarımız hem yüzme gibi sporlarımızı bir araya getirmek bizim yönetim açısından kolaylaştıracak hem de bir araya olmanın enerjisini hissedeceğiz. Futbol stadyumumuz, tesisimiz, salon 5 dakika mesafede." ifadelerini kullandı.



