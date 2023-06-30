Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcı antrenör Burak Yılmaz'dan sonra Bursaspor'dan eski talebesi Ozan Tufan ile A Milli Takım'da birlikte çalıştığı Yusuf Yazıcı'yı siyah beyazlı takıma gelmeye ikna etti.
46 MAÇTA OYNATTI; FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Bursaspor'da görev yaptığı 2014- 15 sezonunda Şenol Güneş güvendiği Ozan Tufan'a 46 maçta şans verirken o zaman 19 yaşında olan genç futbolcu da 3 gol, 9 asistle yıldızlaşıp 7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Halen İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen tecrübeli futbolcu, eski teknik direktörü Şenol Güneş ile yeniden doğma şansını kaçırmak istemezken, yönetim ise Championship ekibi ile bonservis pazarlıklarına başladı.
YUSUF YAZICI'YA 1 MİLYON EURO
Fransa'da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak Transfer olduğu CSKA Moskova'da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.
Yeniden çıkış arayan 26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile her konuda anlaşırken 2024 yazında Lille Kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı için Fransız ekibine 1 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş yönetimi 3 yıllık kontrat imzalatacak.
SÖNÜK YILDIZLAR ONUNLA 'GÜNEŞ' GİBİ PARLIYOR
Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı, Şenol Güneş ile eski günlerine dönmek isterken birçok oyuncu deneyimli teknik adamla yıldızını yeniden parlattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan Burak Yılmaz'dan Trabzon'da yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Bursa'ya dönen Volkan Şen'e, kariyeri düşüşteyken kiralık geldiği Beşiktaş'ta gol kralı olan Gomez'den 2. döneminde büyük bir çıkışa imza atan Quaresma'ya, Bilic'le kayıpken takımın en önemli ismi olan Oğuzhan'dan rekor transferle İngiltere'ye giden Cenk'e kadar birçok isim Güneş ile yeniden doğdu.
46 MAÇTA OYNATTI; FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Bursaspor'da görev yaptığı 2014- 15 sezonunda Şenol Güneş güvendiği Ozan Tufan'a 46 maçta şans verirken o zaman 19 yaşında olan genç futbolcu da 3 gol, 9 asistle yıldızlaşıp 7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Halen İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen tecrübeli futbolcu, eski teknik direktörü Şenol Güneş ile yeniden doğma şansını kaçırmak istemezken, yönetim ise Championship ekibi ile bonservis pazarlıklarına başladı.
YUSUF YAZICI'YA 1 MİLYON EURO
Fransa'da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak Transfer olduğu CSKA Moskova'da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.
Yeniden çıkış arayan 26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile her konuda anlaşırken 2024 yazında Lille Kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı için Fransız ekibine 1 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş yönetimi 3 yıllık kontrat imzalatacak.
SÖNÜK YILDIZLAR ONUNLA 'GÜNEŞ' GİBİ PARLIYOR
Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı, Şenol Güneş ile eski günlerine dönmek isterken birçok oyuncu deneyimli teknik adamla yıldızını yeniden parlattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan Burak Yılmaz'dan Trabzon'da yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Bursa'ya dönen Volkan Şen'e, kariyeri düşüşteyken kiralık geldiği Beşiktaş'ta gol kralı olan Gomez'den 2. döneminde büyük bir çıkışa imza atan Quaresma'ya, Bilic'le kayıpken takımın en önemli ismi olan Oğuzhan'dan rekor transferle İngiltere'ye giden Cenk'e kadar birçok isim Güneş ile yeniden doğdu.