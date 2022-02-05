Ozan Tufan, pazubandı geri çevirdi

Fenerbahçe'ye Watford'daki kiralık sürecini erken tamamlayarak geri dönen Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımın Medipol Başakşiehir maçında görev yaptı.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ikinci yarının başından İrfan Can Kahveci'nin yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.



Jose Sosa, Ozan Tufan'ın oyuna girmesinin ardından sarı-lacivertli takım arkadaşına kaptanlık pazubandını teklif etti. Ancak Ozan Tufan kaptanlık pazubandını kabul etmedi ve Sosa'da kalmasını istedi.



74'TE KAPTAN OLDU



Öte yandan Jose Sosa 74. dakikada oyundan çıkarken, Ozan Tufan bu dakikanın ardından kaptanlık pazubandını taktı.



174 GÜN SONRA...



Bu arada Ozan Tufan, 174 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.



Karşılaşmanın 46. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil edilen milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 15 Ağustos'ta Adana Demirspor karşısında çıkmış, bu karşılaşmanın ardından da Watford'a transfer olmuştu.









İLGİLİ VİDEO