Osimhen ve Ndidi'ye milli davet

Nijerya Milli Takımı, yaklaşan Ruanda ve Güney Afrika maçları için kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da oynayan Victor Osimhen ve Beşiktaş oyuncusu Wilfred Ndidi, bu kapsamda Nijerya'nın kadrosunda yer aldı.
Nijerya, Ruanda karşısında sahaya 6 Eylül'de, Güney Afrika karşısına ise 9 Eylül'de sahaya çıkacak.
