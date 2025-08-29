29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-253'
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
2-0DA
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Osimhen ve Ndidi'ye milli davet

Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi, Nijerya tarafından Ruanda ve Güney Afrika maçları için kadroya çağırıldı.

29 Ağustos 2025 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen ve Ndidi'ye milli davet
Nijerya Milli Takımı, yaklaşan Ruanda ve Güney Afrika maçları için kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da oynayan Victor Osimhen ve Beşiktaş oyuncusu Wilfred Ndidi, bu kapsamda Nijerya'nın kadrosunda yer aldı.

Nijerya, Ruanda karşısında sahaya 6 Eylül'de, Güney Afrika karşısına ise 9 Eylül'de sahaya çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
