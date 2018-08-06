  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    Şenol Güneş'in istediği stoper! Kartal'ın teklifi
  •  
    Gomis penaltıyı kaçırdı, sosyal medya yıkıldı...
  •  
    Çakar'dan G.Saray maçı için "VAR" yorumu geldi

Oscar Cardozo'dan Fenerbahçe açıklaması

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesinde Portekiz ekibinde ve Türkiye'de Trabzonspor'da forma giyen Oscar Cardozo açıklamalrda bulundu.

Oscar Cardozo'dan Fenerbahçe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 09:29
2013 yılındaki eşleşmede attığı gollerle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde final hayallerini suya düşüren eski Benficalı ve Trabzonsporlu Oscar Cardozo açıklamalarda bulundu.

Oscar Cardozo, "Türkiye'de oynayan bir Benficalı olarak diyebilirim ki işi ilk maçta bitirmeliyiz. Fenerbahçe karşısında Luz Stadı'nda öyle bir skor almalıyız ki, Fenerbahçe taraftarları tur için umutlarını kessin" dedi.

35 yaşındaki Paraguaylı golcü, ülkesinin ekiplerinden Libertad'da futbol hayatını devam ettiriyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için