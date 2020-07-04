Onyekuru'nun bu gece uçak bileti hazır

Kritik Trabzonspor maçı öncesi patlak veren Henry Onyekuru krizi çözüme ulaşmadı… Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco tarafından yeni sezon kampına davet edilen sol kanat dün de Florya'da idmana çıkmadı.

Nijeryalı yıldızın

yardımcısı tesise geldi ve

oyuncunun eşyalarını

topladı.

Florya'daki evinde bavulunu hazırlayan Onyekuru, cumartesi akşamına uçak biletini ayarladı.

G.Saray, Monaco ile

anlaşamazsa, kiralık sözleşmesi 1

Temmuz'da sona eren Onyekuru

bu gece İstanbul'dan ayrılacak. Taktik planlar Onyekuru'suz yapıldı.

Andone'nin sakatlığı, Adem Büyük'ün cezası nedeniyle kesin olmayacağı haftada gözler de Radamel Falcao'ya çevrildi. Dün de takımdan ayrı çalışan Falcao, eğer bugün de takımla idmana çıkamazsa oynaması mümkün değil. Ancak Kolombiyalı yıldızın bugün arkadaşları ile çalışması halinde forma giyme umudu doğacak.

Maç günü

de kendisini deneyecek ve teknik

heyet son kararı verecek.

G.Saray,

Monaco ve Onyekuru üçgenindeki krizin baş sorumlusu Robert Moreno oldu. 1 Ocak 2020'de Monaco'nun başına geçen 42 yaşındaki teknik adam, yeni sezon için Onyekuru'nun kampa katılmasını istedi. Durum anlatılsa da Fransa Ligi'nin erken bitirilmesi nedeniyle G.Saray'ın kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Moreno kağıt üstündeki kuralın bir an önce uygulanmasını istedi.kağıt üstündeki kuralın bir an önce uygulanmasını istedi.