Önder Karaveli: 'Kazanmaya ihtiyacımız var'

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında ağırladığı Beyçimento Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Önder Karaveli, "Kendi sahamızda beraberliğe sevinecek durumumuz yok. Adanaspor'un kazanmaya ihtiyacı var." dedi.



Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmek istedikleri bir akşam olduğunu söyledi.



Oyunu ve organizasyonuyla güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirten Karaveli, "Takımımızla başladığımızdan beri yaptığımız bütün antrenmanlarda hem hücum hem de savunma prensipleri ana hatlarının üzerinde duruyoruz. Gerçekten de bunlara çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü çok genç bir takımımız var." diye konuştu.



Çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Karaveli, şunlar kaydetti:



"Bugün kazanmaya yetecek kadar iyi ve doğru bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Ama geriden gelip tekrar dengeleme ve maça ortak olmak belki günün en küçük karı. Kendi sahamızda beraberliğe sevinecek durumumuz yok. Adanaspor'un kazanmaya ihtiyacı var."





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