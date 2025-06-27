Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransız golcü Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çok yakın.



Lille ile kişisel şartlarda anlaşan Giroud'un önünde Los Angeles FC'den ayrılmasıyla birlikte engel kalmadı.



MLS ekibi Los Angeles FC, kulübün resmi hesaplarından Olivier Giroud ile yolların ayrıldığını duyurdu ve kendisine bundan sonraki kariyeri için başarı diledi.



Bundan sonrası için sadece Olivier Giroud'un Lille'e resmi imzayı atması bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Los Angeles ile 18 maça çıkan Giroud, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.



