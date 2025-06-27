27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
3-0
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
1-1
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
0-0
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
1-1
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
1-0
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
2-2
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
2-1
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
2-0
27 Haziran
TPS-JaePS
4-2
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
0-4
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
1-0
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
0-1
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
4-3
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
1-2
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
1-1
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Olivier Giroud Fransa'ya dönüyor!

Los Angeles FC'den ayrılan Olivier Giroud, Fransız ekibi Lille ile anlaşmaya çok yakın.

calendar 27 Haziran 2025 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Olivier Giroud Fransa'ya dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransız golcü Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çok yakın.

Lille ile kişisel şartlarda anlaşan Giroud'un önünde Los Angeles FC'den ayrılmasıyla birlikte engel kalmadı.

MLS ekibi Los Angeles FC, kulübün resmi hesaplarından Olivier Giroud ile yolların ayrıldığını duyurdu ve kendisine bundan  sonraki kariyeri için başarı diledi.

Bundan sonrası için sadece Olivier Giroud'un Lille'e resmi imzayı atması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Los Angeles ile 18 maça çıkan Giroud, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.