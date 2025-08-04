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Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma geç katılan Victor Osimhen'i cuma günü oynanacak olan Gaziantep maçında sahaya ilk 11'de sürmeyecek ancak kadroya dahil edecek.

calendar 04 Ağustos 2025 10:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
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Tüm Galatasaray taraftarı muradına erdi ve Victor Osimhen sadece imzayı atmakla kalmadı artık takımla birlikte çalışmalara da başladı.

OSIMHEN İÇİN SEFERBERLİK

Türkiye'de yüzyılın transferi olan Nijeryalı yıldızın bir an önce hazır hale gelmesi için teknik heyet ve sağlık heyeti seferber olmuş durumda.


İYİ BİR HALDE GELDİ

Uzayan transfer sürecinde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Osimhen, İstanbul'a iyi bir halde geldi. Ancak maç formu eksik olduğu için Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek.

ICARDI DE RİSKE EDİLMEYECEK

Teknik direktör Okan Buruk, her ihtimali göz önünde bulundurarak Osimhen'i, cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak Süper Lig ilk hafta maçının kadrosuna dahil edecek. Lisansı çıktığı için oynamasında bir engel bulunmayan Osimhen'in maçın gidişatına göre süre alma ihtimali bulunuyor. Oyuncusuyla ilgili durumunu bu haftaki idmanlarla netleştirecek olan Okan Buruk, uzun bir sakatlıktan çıkan Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'yi de ilk haftada riske atmayacak. 

 
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