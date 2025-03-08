Okan Buruk'tan hücumda radikal değişiklik!

Galatasaray'ın, sezonun ikinci bölümünde yaşadığı düşüşte, Victor Osimhen dışında hücum hattında oynayan hiçbir oyuncunun katkı verememesinin payı büyük.
Mertens 10, Barış Alper altı, Yunus da dört maçtır ligde gol atamıyor. Hücum aksiyonlarında rol oynayan Sara'nın da 17 maçtır golü yok. Bu dörtlünün 2025'teki asist sayısı da sadece iki.
KADRO VE DİZİLİŞ DENEMELERİ
Lemina'nın gelişiyle 8'den 10 numaraya kayan Sara'nın formsuzluğunun sürmesi nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk, Antalya kampında kadro ve diziliş denemeleri yapıyor.
10 numarasız, Alvaro-Osimhen'le 4-4-2 de seçenekler arasında.
"YANILDIKLARINI KANITLAYACAĞIZ"
Sakatlıklar nedeniyle takımdan uzun süre uzak kalan İsmail Jakobs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesten daha fazla üzgünüm ama her gün sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çalışıyorum. Her geçen gün bir adım daha yaklaşıyorum. Her zaman inanmayanlar olacak ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Nefes gazetesi
Mertens 10, Barış Alper altı, Yunus da dört maçtır ligde gol atamıyor. Hücum aksiyonlarında rol oynayan Sara'nın da 17 maçtır golü yok. Bu dörtlünün 2025'teki asist sayısı da sadece iki.
KADRO VE DİZİLİŞ DENEMELERİ
Lemina'nın gelişiyle 8'den 10 numaraya kayan Sara'nın formsuzluğunun sürmesi nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk, Antalya kampında kadro ve diziliş denemeleri yapıyor.
10 numarasız, Alvaro-Osimhen'le 4-4-2 de seçenekler arasında.
"YANILDIKLARINI KANITLAYACAĞIZ"
Sakatlıklar nedeniyle takımdan uzun süre uzak kalan İsmail Jakobs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesten daha fazla üzgünüm ama her gün sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çalışıyorum. Her geçen gün bir adım daha yaklaşıyorum. Her zaman inanmayanlar olacak ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Nefes gazetesi
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