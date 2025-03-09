Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!

100. maçım ligdeki, her maç bizim için bir tecrübe. Birçok tecrübe yaşıyoruz. Kendimize güvenle bakıyoruz, takıma güvenle bakıyorum. Kafamda hiçbir soru işareti yok. Bir kamp yaptık. Havayı değiştirdik ve birlikte çalışmak istedik. Uzun aradan sonra boş bir hafta geçirdik çünkü. İlk defa böyle bir boşluk yakaladık. Kamp çok güzel geçti. Oyuncuların performansları çok iyiydi. Yeni oyuncularımız var. Onların da adaptasyonu için önemli. Zaten düşündüğümüz bir şeydi kamptı. Bu haftaya denk geldi, bizim için iyi oldu. Bu performansı oyunculardan bekleyeceğiz, isteyeceğiz."dedi.

Okan Buruk, "Fenerbahçe maçından sonra ceza aldım. O paranın yarısını sizden (beIN Sports Muhabiri) alacağım. Türk futbolunun marka değerini düşürmüşüm! Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum. O yüzden o paranın yarısını sizden alacağım. (Gülerek)" sözlerini sarf etti.



