Nilüfer Belediyespor finalin kapısından döndü

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor konuk ettiği Neptunes Nantes'e 3-0 yenildi ve yarı finalde kupaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nilüfer Belediyespor finalin kapısından döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2024 19:58
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes Nantes takımına 3-0 yenildi.

Bursa temsilcisi, serideki durumda 2-0 geriye düşerek yarı finalde elendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Miroslav Juracek (Slovakya)

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Sena Nur İbişoğlu, Ece Eke)

Neptunes Nantes: Keene, Jasper, Potar, Mims, Kurtagic, Arelya Karasoy (Giardino, Rakotozafy, Respaut, Davai, Ndoye)

Setler: 18-25, 18-25, 16-25

Süre: 71 dakika (23, 26, 22)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery