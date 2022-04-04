Nihat Özdemir istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevi bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir istifa etti!
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04 Nisan 2022 14:33
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. İstifa kararını Süper Lig kulüp başkanlarıyla paylaşan Nihat Özdemir "Hakkınızı helal edin" diyerek görevi bıraktı.

YERİNE SERVET YARDIMCI

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA ÇAĞLAR

Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, yeni bir görevlendirmede bulundu.  Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi."



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