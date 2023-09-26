Neymar'dan Jesus için açıklama!

Al Hilal forması giyen Neymar, teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan gönderilmesini istediği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Neymar'dan Jesus için açıklama!
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26 Eylül 2023 16:56
Al Hilal forması giyen Neymar, takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Brezilyalı futbolcu, Jesus'un takımdan gönderilmesini istediği şeklinde çıkan haberlerin ardından, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve, "Yalan. Herkes bu tür şeylere, bu tür haberlere inanmayı bırakmalı. Milyonlarca takipçiniz varken sahte haberler yayınlamaya devam edemezsiniz. Tüm saygımla sizden bunu durdurmanızı rica ediyorum, bu çok büyük bir saygısızlık" ifadelerini yazdı.

TARTIŞTILAR İDDİASI!

Neymar'ın, Jorge Jesus ile tartışma yaşadığı ve ardından 69 yaşındaki teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edilmişti.

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