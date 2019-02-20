"GOL YEMEDEN DÖNÜYOR OLMAK İYİ"

Bayern Münih'in kaptanı ve deneyimli kalecisi Manuel Neuer, Anfield'da Liverpool ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından konuştu."Liverpool'un çok iyi hücumcuları ve savunmacıları olduğunu biliyorduk. Çok kompakt bir takım. Deplasmanda da gol atamamış olmak utanç verici bir durum değil.""Bizim için 0-0 kötü bir skor değil. Elbette, daha iyi bir sonuç alabilirdik ama evimize gol yemeden dönüyor olmak halihazırda iyi bir skor."