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Neuer: "Gol atamamak ayıp değil!"

Bayern Münih'in yıldız kalecisi Manuel Neuer, Liverpool ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neuer: 'Gol atamamak ayıp değil!'
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20 Şubat 2019 02:05
Bayern Münih'in kaptanı ve deneyimli kalecisi Manuel Neuer, Anfield'da Liverpool ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından konuştu.

İşte Neuer'in maç sonu flaş röportajdaki sözleri:

"Liverpool'un çok iyi hücumcuları ve savunmacıları olduğunu biliyorduk. Çok kompakt bir takım. Deplasmanda da gol atamamış olmak utanç verici bir durum değil."

"GOL YEMEDEN DÖNÜYOR OLMAK İYİ"

"Bizim için 0-0 kötü bir skor değil. Elbette, daha iyi bir sonuç alabilirdik ama evimize gol yemeden dönüyor olmak halihazırda iyi bir skor."

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