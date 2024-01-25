Nenad Bjelica'nın cezası açıklandı!

Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih maçında Leroy Sane'ye tokat atan Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nenad Bjelica'nın cezası açıklandı!
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25 Ocak 2024 18:01
Bayern Münih - Union Berlin maçında Leroy Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'nın cezası açıklandı.

Almanya Futbol Federasyonu, Sane'ye tokat atan Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi.

Bjelica, Bayern Münih ile oynanan maçta 74. dakikada yaşanan tartışma sonrası Sane'ye tokat atmış ve kırmızı kart görmüştü.

Bayern Münih ile Union Berlin arasındaki maçı, Raphael Guerrero'nun 46. dakikada attığı golle 1-0 Bayern Münih kazanmıştı.

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