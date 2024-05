Necla Güngör Kıragası: 'Bizim için çok kıymetli bir andı'

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında Azerbaycan'ı 1-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, 3 puan almanın çok kıymetli olduğunu söyledi.Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kıragası, Erzincan halkının maçtaki desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve hazırlık sürecinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.Kadın futbolunda bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını belirten Kıragası, "Bu kültür seyircisiz olmuyor. Böyle dolu stadyumda oyuncularımın kazanmasından dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Kadın futbolunun ivme kazanmasını sağlayan ve bir noktaya getirecek olan oyuncularımdan çok mutlu ve gururluyum. Türk olduğum, bu ülkenin bir vatandaşı olarak Erzincan'da maç oynadığımız için son derece mutluyum. Vatanın her yeri bizim için çok kıymetli ama gittiğimiz her yerde bu kadar kıymet ve değer görmek gerçekten insanı çok özel hissettiriyor." dedi.Kıragası, maçı kazanmanın önemine değinerek, "Maç bizim için çok kıymetli bir andı ve buradan 3 puan almak önümüzdeki yolu devam ettirebilmek açısından çok ama çok kıymetliydi. Rakip bizim toplarımızı kesmeye çalıştı ve biraz oyunu bozmaya dönük hareket ettiğini de çok iyi biliyorduk. O yüzden Macaristan maçının dışında 5 tane farklı hücum oyuncusuyla oyunu kurmaya çalıştık. Çok fazla gol kaçırdık, şimdi biraz kaçırdığımız gollerine üstünde çalışmaya devam edeceğiz. Şu an sakatlığı devam eden oyuncularımız var ama hangisi olursa olsun yüzde yüzünü vererek doksan dakika ülkesini temsil etmeye devam edecek." diye konuştu.Özel bir gün yaşadıklarını dile getiren Kıragası, "Arzu Karabulut'un bugün 100. maçı. Kadın futboluna ivme kazandırdığımız bugünlerde aslında şimdi sefasını sürdüğü ama eskiden cefasını çok çeken bir oyuncu. Onu kutluyorum. Biz atletik performansa çok önem veriyoruz. Çünkü dünya ya da Avrupa standartlarını yakalamamız gerekiyor. Biz ülke temsil eden bir takımız, o yüzden koşu mesafelerine baktığımız zaman şu an çok ciddi mesafeleri yakalamış bulunuyoruz. Avrupa standartlarında koşuyoruz. Bugün tamamen geriden oyun kurma, stoper ve beklerimizi kullanarak oyun planımız vardı ancak bekimiz ve stoperimizde sakatlıklar nüksetti onları koruma amaçlı orta sahaya çok yüklendik. Rakibimiz bu kadar teknik ve taktik disipline uymaya devam eden takım olunca fiziksel ve motivasyon anlamında düşüş yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.Kıragası, Azerbaycan ile yapacakları ikinci maçı da kazanmak istediklerini anlatarak, "İkinci maçımızı da aldıktan sonra zaten Avrupa Şampiyonası play-off'larını garantiliyoruz. Play-off'lardaki gelecek rakiplerimizin taktiği üzerine çıkıp oynamaya çalışacağız. Takımıma çok güveniyor ve inanıyorum. Bu kızlar sadece futbol oynamak için değil kendilerini ispat etmek için buradalar." ifadelerini kullandı.Milli takımın kaptanı ve kalecisi Selda Akgöz de, kente geldikleri günden bugüne kadar Erzincan halkının kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Buradaki işimizi bitirdik şimdi diğer maçımıza odaklanacağız. Diğer maçımızı da aldığımızda Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruplarda kalıyoruz. Play-off oynama hakkı kazanıyoruz. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz." dedi.Milli takımda 100. maçına çıkan Arzu Karabulut ise Erzincan'ın kendisi için unutulmaz bir şehir olarak kalacağını dile getirerek, "Çünkü 100. maçımda buradan galibiyetle ayrıldığım için çok özel bir şey oldu. Bana bu fırsatı veren hocama teşekkür ediyorum. Kadroda beni tecrübeli bir abla olarak görmesi ve 100. maçı bana yaşattığı için çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.